Sondaggi Bidimedia | Comunali Roma | male il centrodestra | bene Gualtieri

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ex ministro dell’Economia del Conte bis e potenziale candidato del centrosinistra, Roberto, sarebbe in cima alle preferenze deini per la corsa al Campidoglio. Lo dice uno sulle elezionidirealizzato daperToday.otterrebbe al primo turno il 26,3% dei consensi precedendo sia la sindaca uscente Virginia Raggi (24,5%) che il possibile candidato di, Andrea Abodi, attualmente presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e del Comitato di Gestione Fondi Speciali. Quarto Carlo Calenda di Azione col 15,7%. Fonte:Al ballottaggiovincerebbe con ampio margine sia contro Abodi (67% contro ...

AlessioBonavigo : Questi i sondaggi, ad oggi, sulle #elezioni a #Roma. -

Gli ultimidelle elezioni di Roma 2021 sono stati realizzati dasulla base del parere di 1.700 romani. Per realizzare il sondaggio sono stati presi in considerazione i candidati più probabili ...( scarica sondaggio ) La rilevazione è stata realizzata da- Bi3 nel periodo dal 08 - 03 - 2021 al 14 - 03 - 2021, commissionato da Stefano Secchi, sulla popolazione italiana ...In quest’ottica stuzzica ancora il nome di Nicola Zingaretti, forse al momento l’unico che potrebbe far desistere Grillo nel puntare sulla sindaca uscente… Leggi ...Letta ha lanciato le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco: si va verso uno scontro tra Gualtieri e Calenda, mentre per i sondaggi a Roma l'ex ministro del PD sarebbe davanti alla Raggi ...