Sollevamento pesi, Europei 2021: è un’Italia rinnovata. Imperio, Durante, Ruiu e Massidda il nuovo che avanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora tre giorni e sarà il momento di salire in pedana a Mosca per i Campionati Europei Senior 2021 di Sollevamento pesi, in programma da sabato 3 a domenica 11 aprile. La rassegna continentale moscovita, oltre ad assegnare medaglie di totale e di specialità, sarà valevole inoltre come evento Gold di qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con una squadra trainata da due stelle (Mirko Zanni e Nino Pizzolato) con alle spalle diversi giovani in rampa di lancio. Su 7 atleti iscritti alla manifestazione, ci sono infatti ben quattro azzurri che devono ancora compiere 22 anni. Il movimento italiano è in salute, come dimostrano gli incoraggianti risultati raccolti negli ultimi anni in campo internazionale a livello giovanile, quindi sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora tre giorni e sarà il momento di salire in pedana a Mosca per i CampionatiSeniordi, in programma da sabato 3 a domenica 11 aprile. La rassegna continentale moscovita, oltre ad assegnare medaglie di totale e di specialità, sarà valevole inoltre come evento Gold di qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con una squadra trainata da due stelle (Mirko Zanni e Nino Pizzolato) con alle spalle diversi giovani in rampa di lancio. Su 7 atleti iscritti alla manifestazione, ci sono infatti ben quattro azzurri che devono ancora compiere 22 anni. Il movimento italiano è in salute, come dimostrano gli incoraggianti risultati raccolti negli ultimi anni in campo internazionale a livello giovanile, quindi sarà ...

