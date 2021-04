Social network, Consiglio di Stato bacchetta Facebook: "Non è gratis: chi si iscrive paga fornendo i suoi dati personali" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sentenza contro Facebook Ireland conferma la sanzione Antitrust, a cui l'azienda non si è ancora del tutto adeguata. "Condotta ingannevole", perché non ha chiarito che in cambio del servizio c'è commercio di informazioni sensibili a scopi pubblicitari Leggi su repubblica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sentenza controIreland conferma la sanzione Antitrust, a cui l'azienda non si è ancora del tutto adeguata. "Condotta ingannevole", perché non ha chiarito che in cambio del servizio c'è commercio di informazioni sensibili a scopi pubblicitari

