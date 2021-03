Smile, è online il video del nuovo singolo “Broken kid” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli Smile presentano oggi il video di “Broken Kid”, uno dei brani contenuti nell’album di debutto “The Name Of This Band Is Smile”, uscito il 26 marzo 2021 (Subjangle / Dotto). Tra Jim Jarmusch e Derek Jarman, “Broken Kid” racconta per immagini l’estetica degli Smile e il viaggio di una persona alienata e spaventata nello sdoppiamento, nella paura e nella tensione che questi tempi incerti stanno infilando a forza nel corpo di tutti noi. Diretto da Luca Vigliani (già regista del video di “Every New Mistake”), “Broken Kid” vede Michele Sarda, cantante della band, camminare per le strade di una Torino presenza/assenza fantasma. Gli spettri della città industriale, le architetture abbandonate quando mai finite, sono eco fortissima di una città che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Glipresentano oggi ildi “Kid”, uno dei brani contenuti nell’album di debutto “The Name Of This Band Is”, uscito il 26 marzo 2021 (Subjangle / Dotto). Tra Jim Jarmusch e Derek Jarman, “Kid” racconta per immagini l’estetica deglie il viaggio di una persona alienata e spaventata nello sdoppiamento, nella paura e nella tensione che questi tempi incerti stanno infilando a forza nel corpo di tutti noi. Diretto da Luca Vigliani (già regista deldi “Every New Mistake”), “Kid” vede Michele Sarda, cantante della band, camminare per le strade di una Torino presenza/assenza fantasma. Gli spettri della città industriale, le architetture abbandonate quando mai finite, sono eco fortissima di una città che ha ...

Advertising

Smile_Isa7 : RT @OnceUponATeddy: @raulcarra69 A parte il fatto che si potrebbe usare anche la gentilezza per parlare con la gente. Comunque basta silenz… - kp5ranca : No raga ma vi ricordate del primo tipo di Among Us che abbiamo incontrato online che ci aveva promesso che avrebbe… -