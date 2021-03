Sicilia: Cgil, 'a rischio 400 posti di lavoro in musei e siti archeologici' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - Scadono oggi le concessioni alle società che gestiscono i servizi aggiuntivi nei musei e nei siti archeologici (biglietterie, guide, vendite) a Palermo, Agrigento, Siracusa e Messina e rischiano di restare senza occupazione 400 lavoratori, tra diretto e indotto. A lanciare l'allarme è la Filcams Cgil Sicilia che con la segretaria generale Monja Caiolo chiede alla Regione "una proroga tecnica in attesa delle riassegnazioni". "Non è chiaro ancora come la Regione intenda procedere - afferma Caiolo - ma soprattutto nella prospettiva del rilancio del turismo e delle attività culturali in Sicilia e in questo momento di difficoltà per il mondo del lavoro, questo è un problema che va risolto subito, assicurando la continuità occupazionale degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - Scadono oggi le concessioni alle società che gestiscono i servizi aggiuntivi neie nei(biglietterie, guide, vendite) a Palermo, Agrigento, Siracusa e Messina e rischiano di restare senza occupazione 400 lavoratori, tra diretto e indotto. A lanciare l'allarme è la Filcamsche con la segretaria generale Monja Caiolo chiede alla Regione "una proroga tecnica in attesa delle riassegnazioni". "Non è chiaro ancora come la Regione intenda procedere - afferma Caiolo - ma soprattutto nella prospettiva del rilancio del turismo e delle attività culturali ine in questo momento di difficoltà per il mondo del, questo è un problema che va risolto subito, assicurando la continuità occupazionale degli ...

TV7Benevento : Sicilia: Cgil, 'a rischio 400 posti di lavoro in musei e siti archeologici'... - SLOBALBO : RT @cgilnazionale: La Cgil chiede al Governo l'invio di un commissario per la #sanità e nuove ispezioni in #Sicilia, a seguito dell'inchies… - SLOBALBO : RT @cgil_sicilia: #covid La Cgil chiede al #Governo un commissario per la sanità siciliana e nuove ispezioni. Nota congiunta di Cgil nazion… - CGILPalermo : RT @cgil_sicilia: #covid La Cgil chiede al #Governo un commissario per la sanità siciliana e nuove ispezioni. Nota congiunta di Cgil nazion… - CGILPalermo : RT @cgilnazionale: La Cgil chiede al Governo l'invio di un commissario per la #sanità e nuove ispezioni in #Sicilia, a seguito dell'inchies… -