Sharon Stone | Il chirurgo mi aumentò il seno senza chiedermi il consenso

(Di mercoledì 31 marzo 2021)subì un intervento di aumento delil suo. Lo ha rivelato la stessa attrice in un’intervista a The Times. Nel 2001, la, 63 anni, si sottopose ad un intervento per rimuovere dei tumori benigni. Tuttavia dopo la procedura si ritrovò con ilpiù grande di una taglia. “Quando mi fu tolta la benda - ha spiegato l’attrice - scoprii di avere una coppa in più di misura. Aveva fatto dei cambiamenti al mio corpo (riferendosi alil mio”. Quando lacercò spiegazioni, ille disse che sarebbe apparsa meglio con una taglia in più. Nell’intervista l’attrice ha parlato anche del sua nuova auto-biografia, ‘The Beauty of ...

BestMovieItalia : Sharon Stone, l'attrice rivela di aver pagato Leonardo DiCaprio. Ecco il motivo - - quartaparetero1 : Sharon Stone: il fascino dell'intelligenza! - Quarta Parete Roma - di @toninopinto38 - MarcoTocci6 : @rocco_tanica Sharon Stone, ha seno stron' ( anagramma). - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: La diva di ‘Basic Instinct’ torna all’intervento di dieci anni fa per la rimozione di un tumore benigno: «Mi sono sveg… - gigisko : @rocco_tanica signor Tanica, quanto è veritiera questa notizia della Sharon Stone e delle sise rifatte a sua insaputa? -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

: "Un chirurgo mi ingrandì il seno senza il mio consenso" Jennifer Love Hewitt ricorda i commenti volgari sul suo corpo da adolescente alla premiere di Incubo finale che si è tenuta l'11 ...Nuove rivelazioni shock dall autobiografia dell attrice The Beauty of Living Twice . Emergono nuove scioccanti verit dall ultima autobiografia di, The Beauty of Living ...Sharon Stone nel suo libro The Beauty of Living Twice ha raccontato di aver pagato lo stipendio a DiCaprio in Pronti a Morire di Raimi ...Massimiliano Camaiti ci racconta tutte le curiosità sul film Sulla Stessa Onda, disponibile su Netflix da marzo 2021.