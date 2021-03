Shang-Chi | Dallas Liu farà parte del cast del film Marvel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L'attoreLiudeldel-Chi and the Legend of the Ten Rings, uno dei nuovi progetti. Neldi-Chi and the Legend of the Ten Rings ci sarà anche l'attoreLiu, recentemente tra i protagonisti della serie PEN15. Il progetto che fadella nuova fase delCinematic Universe dovrebbe debuttare nelle sale americane il 3 settembre, pur non essendo possibile escludere uno slittamento. Lo studio non ha rivelato che ruolo è stato affidato nel-Chi and the Legend of the Ten Rings aLiu, attore apparso recentemente in progetti come No Good Nick, Underdog Kids e Bones. ...