Settimana Santa, messa in tv: dove guardare la Via Crucis di Papa Francesco in diretta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche la Pasqua 2021, come quella dell'anno scorso, sarà vissuta nel pieno della pandemia da Coronavirus. A risentirne sarà ovviamente anche la liturgia della Settimana Santa, modificata per rispettare i protocolli anti-Covid. Anche quest'anno si potrà seguire tutta la funzione del Triduo pasquale in televisione, in chiaro e in streaming. Scopriamo assieme la guida agli orari per seguire tutti i Riti della Settimana Santa dalla propria casa. Si partirà giovedì fino ad arrivare alla Veglia Pasquale del sabato (anticipata per l'occasione alle 19:30) su Rai 1, Tv2000 e online. Sarà anche possibile assistere alla Santa messa della domenica di Pasqua, con la benedizione Urbi et Orbi dalle 10 sempre su Rai 1 e Tv2000 e infine la funzione del Lunedì dell'Angelo alle 12 solo su Tv2000.

