Serie C, vittoria del Cesena, il potenza condanna (quasi) la Cavese (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel pomeriggio si sono giocate 5 gare in Serie C, rinviate le scorse settimane per Covid. Nel girone A, vittoria dell'Olbia sulla Pistoiese per 1-0 e pareggio per 2-2 tra Pergolettese e Lecco, che frena la corsa promozione diretta degli ospiti. Nel girone B, successo del Cesena sul Gubbio per 2-1 e vittoria del Mantova a Ravenna. Nel girone C, il potenza si impone 2-0 a Cava de Tirreni, condannando quasi la Cavese alla Serie D, visto che per i campani il divario per poter fare i playout deve essere inferiore ad 8 punti dalla quart'ultima, e ora ne ha 15 di ritardo. Girone A Olbia-Pistoiese 1-0 Pergolettese-Lecco 2-2 Girone B Cesena-Gubbio 2-1 Ravenna-Mantova 0-2 Girone C Cavese-potenza ...

