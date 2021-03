Serie C | Monopoli-Palermo | la Lega Pro stabilisce data e orario del recupero del match rinviato causa Covid-19 I dettagli

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, a firma del Presidente Francesco Ghirelli, laPro ha stabilito nuovadi inizio della sfida tra, valida per la tredicesima giornata di ritorno del gironeC dellaC., focolaioe partita contro ilrinviata: riscontrate altre 15 positivitàIltra la formazione pugliese e la compagine rosanero guida Giacomo Filippi, originariamente in programma lo scorso sabato 20 marzo edel cluster da-19 in casa biancoverde, verrà disputato mercoledì 7 aprile alle ore 15.Di seguito il testo del ...

La Lega Pro ha reso nota la data e l'orario del recupero della 13a giornata diC trae Palermo , rinviata precedentemente a causa dei contagi all'interno del gruppo squadra pugliese. Il match si giocherà mercoledì 7 aprile alle 15.00. Inizialmente, invece, era ...Il comunicato della Lega Pro: 'La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto - dell'istanza documentale presentata in data 30.03.2021 dalla società; - della comunicazione del ...Entrambe le squadre sono alle prese con focolai Covid: lo ha comunicato la Lega Pro con una nota ROMA - È ufficiale il rinvio a data da destinarsi di Foggia - Monopoli, gara 34ª giornata di Serie C pr ...Ancora un rinvio, perché il Covid-19 non sta dando tregua a tanti club di Serie C. In occasione della 34^ giornata, è stata infatti rinviata.