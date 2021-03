Serie B, lo spettro del Covid-19 sul campionato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid-19 continua ad influenzare pesantemente il calcio italiano. Ad essere colpito in questi giorni dal virus è soprattutto il campionato di Serie B, con la ripresa del torneo dopo la sosta per le nazionali che si fa complicata. Il Covid continua a non fare sconti, nemmeno al calcio italiano. In vista della ripresa dei tornei nazionali, sono tante le squadre di Serie B pesantemente colpite, prime fra tutte Empoli e Reggiana. Alcune gare del prossimo turno di Serie B, come ad esempio Cremonese–Empoli o anche Frosinone–Reggiana sono di conseguenza a rischio rinvio. Serie B, la difficile situazione in casa Empoli A dare un’idea della difficile situazione che sta vivendo l’Empoli ci pensano i quotidiani sportivi nazionali. Così la Gazzetta dello Sport: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il-19 continua ad influenzare pesantemente il calcio italiano. Ad essere colpito in questi giorni dal virus è soprattutto ildiB, con la ripresa del torneo dopo la sosta per le nazionali che si fa complicata. Ilcontinua a non fare sconti, nemmeno al calcio italiano. In vista della ripresa dei tornei nazionali, sono tante le squadre diB pesantemente colpite, prime fra tutte Empoli e Reggiana. Alcune gare del prossimo turno diB, come ad esempio Cremonese–Empoli o anche Frosinone–Reggiana sono di conseguenza a rischio rinvio.B, la difficile situazione in casa Empoli A dare un’idea della difficile situazione che sta vivendo l’Empoli ci pensano i quotidiani sportivi nazionali. Così la Gazzetta dello Sport: ...

Advertising

Ciakos1 : @DMicol78 @errabonda20 @etrezzi @Teresafas @repubblica La strada.. In più la scienza dovrebbe fare uno sforzo con v… - mapitokage : @imlouisfav Mi stai mettendo in bocca parole che non ho detto. Io non parlo di spettro fluido in quanto modificabil… - ANIMEMA68446248 : JUJUTSU KAISEN (Serie tv): Trama: Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vit… - Casti_F : @Martinscake1 È lo spettro della Serie B che incombe -