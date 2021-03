Serie B, Empoli: l'Asl ha disposto la sospensione delle attività (Di mercoledì 31 marzo 2021) Empoli - È più seria del previsto la situazione Coronavirus in casa Empoli , visto lo stop imposto dall'Asl Toscana Centro a tutte le attività della prima squadra fino al prossimo 7 aprile. Tutti i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021)- È più seria del previsto la situazione Coronavirus in casa, visto lo stop imposto dall'Asl Toscana Centro a tutte ledella prima squadra fino al prossimo 7 aprile. Tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Empoli Serie B, Empoli: l'Asl ha disposto la sospensione delle attività EMPOLI - È più seria del previsto la situazione Coronavirus in casa Empoli , visto lo stop imposto dall'Asl Toscana Centro a tutte le attività della prima squadra fino al prossimo 7 aprile. Tutti i componenti del gruppo squadra, ha informato la società, sono in ...

Napoli, ne spunta un altro per il dopo Gattuso: l'ironia dei tifosi A lanciarlo è Mediaset, secondo cui il preferito dal patron azzurro sarebbe addirittura un tecnico che attualmente milita in serie B, Alessio Dionisi. Il tecnico dell' Empoli avrebbe conquistato De ...

Serie B, Lecce-Salernitana: dirige Chiffi. Empoli, c'è Abbattista Corriere dello Sport.it Brescia – Pordenone: dove vedere la diretta live e risultato Sguardo all’attuale classifica di Serie B dove comanda l’Empoli con 59 punti, in seconda posizione troviamo il Lecce con 52 e la Salernitana con 51 . Il match Brescia – Pordenone, valido per la 31° ...

Empoli, disposta la sospensione delle attività per 10 giorni né ovviamente prendere parte a partite come quelle previste dal calendario della Serie B per venerdì 2 e lunedì 5 aprile. L’Empoli FC è stato pertanto costretto a chiedere alla Lega B il rinvio delle ...

