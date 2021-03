Serie B, Empoli: l’Asl dispone la sospendione delle attività per 10 giorni. Il comunicato del club (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Coronavirus non dà tregua all'Empoli.Si ferma l'Empoli, a causa del massiccio numero di positività riscontrate nelle ultime settimane. Il club ha infatti comunicato con una nota ufficiale che l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’attività della prima squadra per dieci giorni fino al 7 aprile. Tutti i componenti del gruppo squadra, ha informato la società, sono in quarantena presso le rispettive abitazioni, con il club di patron Corsi che si è visto costretto a chiedere alla Lega B il rinvio delle gare del 2 e 5 aprile, rispettivamente contro Cremonese e Chievo."Empoli FC comunica che l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’attività della prima squadra per dieci ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Coronavirus non dà tregua all'.Si ferma l', a causa del massiccio numero di positività riscontrate nelle ultime settimane. Ilha infatticon una nota ufficiale che l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’della prima squadra per diecifino al 7 aprile. Tutti i componenti del gruppo squadra, ha informato la società, sono in quarantena presso le rispettive abitazioni, con ildi patron Corsi che si è visto costretto a chiedere alla Lega B il rinviogare del 2 e 5 aprile, rispettivamente contro Cremonese e Chievo."FC comunica che l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’della prima squadra per dieci ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Empoli Vicenza - Cittadella: dove vedere la diretta live e risultato Empoli è in vetta alla classifica Serie B con 59 punti, seguito da Lecce con 52 e Salernitana con 51 . La cronaca e tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] L. R. VICENZA: . A disposizione:...

Empoli bloccato dalle autorità sanitarie, il club chiede il rinvio di due gare ... nè ovviamente prendere parte a partite come quelle previste dal calendario della Serie B per venerdì 2 e lunedì 5 aprile'. Da qui la richiesta alla Lega del rinvio 'delle gare Cremonese - Empoli (in ...

Serie B, Lecce-Salernitana: dirige Chiffi. Empoli, c'è Abbattista Corriere dello Sport.it Serie B, Empoli: USL Toscana sospende l’attività di prima squadra per dieci giorni, chiesto il rinvio di due gare Empoli FC comunica che l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’attività della prima squadra per dieci giorni fino al 7 aprile p.v. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati ...

Serie B, Empoli: disposta la sospensione delle attività per 10 giorni La pandemia di coronavirus non smette di dar problemi anche nel mondo del calcio. Questa volta, a farne le spese è l’ Empoli. La società toscana, capolista del campionato di Serie B, pochi minuti fa h ...

