Serie B, Cremonese-Empoli non si gioca: troppi positivi al Covid-19 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una partita di Serie B si arrende al Covid-19: Cremonese-Empoli non si gioca. Sono troppi, infatti, i casi di positivi al virus pandemico che, a distanza di un anno, continua a tartassare tutto il mondo colpendo, anche, l'universo del calcio. Si attende in giornata l'ufficialità. Cremonese-Empoli non si gioca. È ufficioso ma non ancora ufficiale. La partita della 31a giornata del campionato di Serie B, che avrebbe dovuto disputarsi allo Zini di Cremona tra grigiorossi e azzurri, sarà rimandata a data da destinarsi per colpi dei numeri contagi da Covid-19 registrati nelle ultime ore. I numerosi casi registrati tra i toscani, infatti, hanno indotto l'Asl 11 territoriale ad intervenire ...

