Serie A, quanto pesano le spese per gli agenti... 138 milioni! Juve prima (Di mercoledì 31 marzo 2021) Conti in rosso per i club della Serie A. La pandemia ha creato Serie difficoltà alle casse delle società e anche le spese per gli agenti hanno gravato non poco: i club nel 2020 hanno speso 138 milioni ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Conti in rosso per i club dellaA. La pandemia ha creatodifficoltà alle casse delle società e anche leper glihanno gravato non poco: i club nel 2020 hanno speso 138 milioni ...

Advertising

PaoloCond : Non conta più niente, ma lo dico lo stesso. Secondo chi ne sa, Daniel Guerini era un talento vero, cristallino. E v… - rainbow_vals : RT @cleopheas: Quanto è strana la mia età (24): alcuni si sposano, altri partoriscono, altri ancora comprano casa, e io ancora fissata con… - sportli26181512 : Serie A, quanto pesano le spese per gli agenti... 138 milioni! Juve prima: Serie A, quanto pesano le spese per gli… - hisgorgeouseyes : RT @cleopheas: Quanto è strana la mia età (24): alcuni si sposano, altri partoriscono, altri ancora comprano casa, e io ancora fissata con… - pondgitsune : Non potete capire quanto ho amato Fedyor Kaminsky nella trilogia, spero gli abbiano reso giustizia nella serie -