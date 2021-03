Serie A, Napoli unica big con i conti in regola: profondo rosso per la Roma e le due milanesi (Di mercoledì 31 marzo 2021) La crisi a causa del Covid-19 non ha lasciato indenne neppure le grandi società di calcio che hanno visto i propri fatturati inabissarsi durante l’ultimo anno solare. Gli introiti super sono evaporati malamente, lasciando talvolta anche delle pericolose lacune nei conti dei club. Paradossalmente le piccole squadre hanno retto meglio all’urto della crisi mentre per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La crisi a causa del Covid-19 non ha lasciato indenne neppure le grandi società di calcio che hanno visto i propri fatturati inabissarsi durante l’ultimo anno solare. Gli introiti super sono evaporati malamente, lasciando talvolta anche delle pericolose lacune neidei club. Paradossalmente le piccole squadre hanno retto meglio all’urto della crisi mentre per L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? | Anticipi e posticipi fino alla 34^ giornata di @SerieA ?? - sportface2016 : #Napoli, tutti negativi i tamponi ai calciatori azzurri - sportli26181512 : '#Meret-#Ospina? Il Napoli ha due portieri di livello mondiale': Pavarese, ex ds azzurro: 'Spiace per Alex che ha m… - rep_napoli : Serie A: Lorenzo Insigne vince il premio come miglior giocatore di marzo [di Marco Azzi] [aggiornamento delle 13:11] - MCalcioNews : Napoli, l'infermeria si svuota: Petagna e Rrahmani recuperati per il Crotone -