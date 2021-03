Serie A | Insigne premiato Mvp di marzo | “Da anni uno dei Top Player del campionato”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lorenzoè statodalla LegaA Mvp del mese di. La consegna del trofeo all’attaccante del Napoli avverrà nel pre-partita di Napoli-Crotone, in programma sabato prossimo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 25/ma alla 28/ma dellaA 2020/2021. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 24 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: rappresenta il connubio perfetto tra Efficienza e Volume; efficienza Tecnica al 95,8% (in linea con i ...