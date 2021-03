Serie A, gli arbitri della 29ª giornata: il derby di Torino a Fabbri. Giacomelli per Bologna-Inter (Di mercoledì 31 marzo 2021) Designati gli arbitri per le gare della 29esima giornata della Serie A stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Atalanta – Udinese: Manganiello Benevento – Parma: Massa Bologna – Inter: Giacomelli Cagliari – Hellas Verona: Doveri Genoa – Fiorentina: Maresca Lazio – Spezia: Giua Milan – Sampdoria: Piccinini Napoli – Crotone: Di Martino Sassuolo – Roma: Pairetto Torino – Juventus: Fabbri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Designati gliper le gare29esimaA stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Atalanta – Udinese: Manganiello Benevento – Parma: MassaCagliari – Hellas Verona: Doveri Genoa – Fiorentina: Maresca Lazio – Spezia: Giua Milan – Sampdoria: Piccinini Napoli – Crotone: Di Martino Sassuolo – Roma: Pairetto– Juventus:L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

