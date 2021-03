Serie A, cross e lanci lunghi: ecco il segreto delle big – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dall’ANALISI sulle percentuali di utilizzo di cross e lanci lunghi l’evidente spaccatura in Serie A: ecco come le big della classifica attaccano in modo differenteIn un periodo dove si parla molto della costruzione dal basso, Calcio Datato ha pubblicato un grafico molto interessante che inquadra bene i trend tattici della Serie A. Viene mostrato quanto le squadre di Serie A ricorrono o meno al cross e ai lanci lunghi, in sostanza chi alza di più e meno la palla. Troviamo sia la percentuale di passaggi lunghi sul totale dei passaggi totali, sia la percentuale di cross sui passaggi che avvengono nell’ultimo terzo di campo. È utile per vedere tanto il palleggio in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dall’sulle percentuali di utilizzo dil’evidente spaccatura inA:come le big della classifica attaccano in modo differenteIn un periodo dove si parla molto della costruzione dal basso, Calcio Datato ha pubblicato un grafico molto interessante che inquadra bene i trend tattici dellaA. Viene mostrato quanto le squadre diA ricorrono o meno ale ai, in sostanza chi alza di più e meno la palla. Troviamo sia la percentuale di passaggisul totale dei passaggi totali, sia la percentuale disui passaggi che avvengono nell’ultimo terzo di campo. È utile per vedere tanto il palleggio in ...

