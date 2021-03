Seri Industrial inaugura lo stabilimento di Teverola (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Seri Industrial fa sapere che la controllata FIB ha avviato le produzioni nello stabilimento di Teverola (Ce). L’impianto ha una capacità produttiva massima di 330 MWh/anno (300 gg lavorativi/anno) di accumulatori al litio. La Società – si legge in una nota – sulla base degli accordi commerciali in corso di definizione, “stima una vendita di almeno il 50% della capacità produttiva massima nel corso dell’anno 2021”. Nelle stime dei ricavi nel periodo 2021-2025 “il prezzo medio di vendita del pacco batteria, che è molto variabile in funzione della applicazione (trazione, storage, navale e militare), è pari a 400 Euro per KWh”. (Foto: © Simona Flamigni 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –fa sapere che la controllata FIB ha avviato le produzioni nellodi(Ce). L’impianto ha una capacità produttiva massima di 330 MWh/anno (300 gg lavorativi/anno) di accumulatori al litio. La Società – si legge in una nota – sulla base degli accordi commerciali in corso di definizione, “stima una vendita di almeno il 50% della capacità produttiva massima nel corso dell’anno 2021”. Nelle stime dei ricavi nel periodo 2021-2025 “il prezzo medio di vendita del pacco batteria, che è molto variabile in funzione della applicazione (trazione, storage, navale e militare), è pari a 400 Euro per KWh”. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

