Sergio Ramos, il padre manda un segnale al Real Madrid per il futuro: “È sereno, convinto che continuerà qui” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quale futuro per Sergio Ramos? Il centrale e capitano del Real Madrid è da tempo al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza dalla capitale spagnola per approdare in qualche altra big d'Europa, Psg su tutte. Eppure, la questione legata al suo rinnovo di contratto coi blancos sembra assolutamente aperta. A confermare questa sensazione è stata la famiglia del Gran Capitan intervenuto a gran voce nel corso del programma 'Jugones' de la Sexta come riporta AS.futuro Sergio Ramos: parla il padrecaption id="attachment 985919" align="alignnone" width="690" Sergio Ramos (getty images)/caption"Sergio non è affatto preoccupato per quello che si dice riguardo al suo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Qualeper? Il centrale e capitano delè da tempo al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza dalla capitale spagnola per approdare in qualche altra big d'Europa, Psg su tutte. Eppure, la questione legata al suo rinnovo di contratto coi blancos sembra assolutamente aperta. A confermare questa sensazione è stata la famiglia del Gran Capitan intervenuto a gran voce nel corso del programma 'Jugones' de la Sexta come riporta AS.: parla ilcaption id="attachment 985919" align="alignnone" width="690"(getty images)/caption"non è affatto preoccupato per quello che si dice riguardo al suo ...

