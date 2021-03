Sergio Ramos: «Futuro al Real Madrid? Sono stato chiaro» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sergio Ramos ha parlato del suo Futuro dopo il match tra Spagna e Kosovo: il difensore è sempre più lontano dal Real Madrid Sergio Ramos ha parlato del suo Futuro dopo il match tra Spagna e Kosovo. Il difensore, finito nel mirino di diversi club che lo ingaggerebbero a parametro zero, è sempre più lontano dal Real Madrid. Le sue dichiarazioni. «Sono stato chiaro sul mio Futuro. Non ci Sono novità riguardo il mio contratto. Sono concentrato sulle prossime partite e voglio dare il meglio di me. Ci giochiamo tutto in una settimana con il Real Madrid. Penso solo a questo». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha parlato del suodopo il match tra Spagna e Kosovo: il difensore è sempre più lontano dalha parlato del suodopo il match tra Spagna e Kosovo. Il difensore, finito nel mirino di diversi club che lo ingaggerebbero a parametro zero, è sempre più lontano dal. Le sue dichiarazioni. «sul mio. Non cinovità riguardo il mio contratto.concentrato sulle prossime partite e voglio dare il meglio di me. Ci giochiamo tutto in una settimana con il. Penso solo a questo». Leggi su ...

