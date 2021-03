Sensi: “Lavoro per farmi trovare pronto. Spero di continuare così con l’Italia e con l’Inter” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il centrocampista dell’Italia, Stefano Sensi, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il gol realizzato nella vittoria sulla Lituania: “Lavoro per questo, le gare in Nazionale mi sono servite sia mentalmente che fisicamente, voglio essere sempre pronto e disponibile”. Cosa vi ha detto Mancini all’Intervallo?“Ci ha spronato e ha dato indicazioni per iniziare al meglio il secondo tempo. Ero a scaldarmi e non ho sentito tutto”. Quali erano le difficoltà sul campo sintetico?“Il campo ci ha messo del suo, la palla si fermava. Penso comunque che l’errore che abbiamo fatto sia stato nei movimenti. Siamo contenti per la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo”. Le cose vanno bene sia all’Inter che in Nazionale.“Abbiamo un grande obiettivo nel club e qui in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il centrocampista del, Stefano, ha parlatoai microfoni di Rai Sport dopo il gol realizzato nella vittoria sulla Lituania: “per questo, le gare in Nazionale mi sono servite sia mentalmente che fisicamente, voglio essere sempree disponibile”. Cosa vi ha detto Mancini alvallo?“Ci ha spronato e ha dato indicazioni per iniziare al meglio il secondo tempo. Ero a scaldarmi e non ho sentito tutto”. Quali erano le difficoltà sul campo sintetico?“Il campo ci ha messo del suo, la palla si fermava. Penso comunque che l’errore che abbiamo fatto sia stato nei movimenti. Siamo contenti per la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo”. Le cose vanno bene sia alche in Nazionale.“Abbiamo un grande obiettivo nel club e qui in ...

