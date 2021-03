Sensi-Immobile | l' Italia vince anche in Lituania

Advertising

Vivo_Azzurro : ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e cent… - UEFAcom_it : ? FISCHIO FINALE ? ???? L'#Italia vince in Lituania grazie ai gol nella ripresa di #Sensi e #Immobile… - SkySport : LITUANIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? #Sensi (47’) ? rig. #Immobile (90+4') ?? - PaoloJ_123 : RT @Vivo_Azzurro: ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e centra la… - condorbox : Lituania-Italia 0-2: Sensi e Immobile al 94', gli azzurri sprecano tanto ma vincono ancora -… -

Decidono i gol di, Nazionale in vetta al Gruppo C con 9 punti. A settembre si ricomincia contro la Bulgaria L'Italia vince 2 - 0 in Lituania e centra il terzo successo in altrettante gare di ...L'Italia di Mancini sa solo vincere. Lo fa anche sul sintetico di Vilnius contro la Lituania con un successo per 2 - 0 che porta le firme di. Gli azzurri chiudono la sosta col punteggio pieno nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 e blindano una porta che resta inviolata per la sesta volta consecutiva. Il ct ...in una partita del Gruppo C europeo di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar disputata sul campo dell'LFF Stadium di Vilnius. I gol: nel secondo tempo Sensi al 2' e Immobile su rigore al 49 ...L'Italia sperimentale di Mancini non brilla nel primo tempo, ma nella ripresa ha almeno cinque buone occasioni da gol. Sensi sblocca, Immobile la chiude nel recupero con un penalty ...