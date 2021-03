Seduta d'attesa per le Borse europee. A Milano (sulla parità) Pirelli giù dopo il piano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tornano a salire i prezzi in Europa. Treasury ancora in rialzo, occhi sul maxi-piano di Biden sulle infrastrutture. Spread chiude in calo a 96 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tornano a salire i prezzi in Europa. Treasury ancora in rialzo, occhi sul maxi-di Biden sulle infrastrutture. Spread chiude in calo a 96 punti

Advertising

Toni_ct_1 : RT @UnaRoSainAria: Seduta in auto in attesa. Finestrino abbassato.Per perder tempo scatto selfie. Mi si avvicina uno “le posso mettere un m… - UnaRoSainAria : Seduta in auto in attesa. Finestrino abbassato.Per perder tempo scatto selfie. Mi si avvicina uno “le posso mettere… - fisco24_info : Borse, Milano guida i rialzi in un'Europa prudente. Inflazione sotto la lente: Seduta di dati macroeconomici, torna… - sportli26181512 : Finalmente Dybala! Tutta la seduta in gruppo: derby nel mirino. E c’è anche Ramsey: Finalmente Dybala! Tutta la sed… - marylu_cp2 : Giovedì ho fatto quello che dovrebbe essere il mio ultimo esame. L'attesa per i risultati mi sta uccidendo, devo s… -