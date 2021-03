“Se fate una domenica insieme il 789% di share”: i fan approvano l’affetto tra la D’Urso e la Venier (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da un lato Barbara D’Urso, conduttrice Mediaset di ‘Live – Non è la D’Urso‘, che ha chiuso tra le lacrime il suo programma serale (lo ha mostrato in un video a telecamere spente postato sul suo profilo Instagram dopo l’ultima puntata) ma che si appresta a lanciare – da domenica 4 aprile – un uovo spazio di informazione e attualità dalle 14.40 in ‘domenica Live’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara D’Urso (@barbaracarmelitadurso) Dall’altro Mara Venier, regina incontrastata del pomeriggio domenicale della Rai, con ‘domenica In’. Nonostante adesso le due entreranno in diretta concorrenza, le due conduttrici su Instagram si lanciano messaggi d’affetto. Barbara ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da un lato Barbara, conduttrice Mediaset di ‘Live – Non è la‘, che ha chiuso tra le lacrime il suo programma serale (lo ha mostrato in un video a telecamere spente postato sul suo profilo Instagram dopo l’ultima puntata) ma che si appresta a lanciare – da4 aprile – un uovo spazio di informazione e attualità dalle 14.40 in ‘Live’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara(@barbaracarmelitadurso) Dall’altro Mara, regina incontrastata del pomeriggiole della Rai, con ‘In’. Nonostante adesso le due entreranno in diretta concorrenza, le due conduttrici su Instagram si lanciano messaggi d’affetto. Barbara ...

