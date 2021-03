Scuole dopo Pasqua, verso riaperture anche in zona rossa (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Senza possibilità per le Regioni di derogare, optando per la didattica a distanza. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto con le misure anti Covid che a minuti sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome", si legge infatti nel testo. In zona ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Scuola in presenza fino alla prima mediain. Senza possibilità per le Regioni di derogare, optando per la didattica a distanza. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto con le misure anti Covid che a minuti sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome", si legge infatti nel testo. In...

matteosalvinimi : Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata… - CottarelliCPI : Sembra che il governo voglia elaborare un piano per tenere aperte le scuole, con tamponi rapidi frequenti per gli s… - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - papa_cannolo : RT @MMmarco0: 'Le scuole dopo Pasqua riaprono. Quanto sta avvenendo in Francia che le vuole chiudere dimostra che non è sempre meglio guard… - elivito : Il min. #Bianchi: 'Le #scuole dopo Pasqua riaprono. Quanto sta avvenendo in #Francia, che le vuole chiudere, dimost… -