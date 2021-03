Scuola, iscrizioni terza fascia personale Ata: esami anticipati per i crediti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono migliaia i campani che stanno facendo domanda per inserirsi nella terza fascia del personale Ata. Dopo 3 anni, è il momento giusto per inserirsi nelle graduatorie della speranza per giungere, un domani, ad avere un posto fisso. O come bidello o come impiegato amministrativo nelle segreterie scolastiche. Fatto sta che il governo Draghi ha deciso di aprire molto in anticipo rispetto al passato i termini di questa domanda (dal 22 marzo al 22 aprile). E ha preso in contropiede molti ragazzi che nel frattempo stavano incrementando il proprio punteggio frequentando vari corsi organizzati e gestiti dalla Regione Campania. L’altro giorno, è stata la Lega, in consiglio regionale con Attilio Pierro, a chiedere alla giunta De Luca di darsi una mossa per anticipare gli esami che assicurano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono migliaia i campani che stanno facendo domanda per inserirsi nelladelAta. Dopo 3 anni, è il momento giusto per inserirsi nelle graduatorie della speranza per giungere, un domani, ad avere un posto fisso. O come bidello o come impiegato amministrativo nelle segreterie scolastiche. Fatto sta che il governo Draghi ha deciso di aprire molto in anticipo rispetto al passato i termini di questa domanda (dal 22 marzo al 22 aprile). E ha preso in contropiede molti ragazzi che nel frattempo stavano incrementando il proprio punteggio frequentando vari corsi organizzati e gestiti dalla Regione Campania. L’altro giorno, è stata la Lega, in consiglio regionale con Attilio Pierro, a chiedere alla giunta De Luca di darsi una mossa per anticipare gliche assicurano ...

Sviluppare e realizzare serie, ora master insegna come organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano con il sostegno di Netflix (per ora di tre anni), che offrirà anche borse di studio, "alcune a copertura totale, altre parziale dei ...

