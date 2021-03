Scuola, il sottosegretario leghista Sasso colpisce ancora: dopo lo stalker dell’Azzolina assume il docente amico della moglie (Di mercoledì 31 marzo 2021) dopo il caso dello stalker dell’ex ministra Lucia Azzolina (qui la storia), il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso finisce nuovamente nell’occhio del ciclone per il ruolo che sua moglie, Graziangela Berloco, avrebbe ricoperto all’interno del ministero, favorendo la nomina di alcuni docenti nello staff del marito, vicini all’associazione che la donna presiedeva fino a poco tempo fa. C’è un primo fatto: così come ricostruito anche da La Repubblica, infatti, la donna, avvocato dei docenti precari italiani, i quali da sempre sono in conflitto con il ministero dell’Istruzione, avrebbe affiancato il marito nella scelta della squadra che dovrà occuparsi della Scuola, secondo le deleghe che sono state assegnate a Sasso dal ministro ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)il caso dellodell’ex ministra Lucia Azzolina (qui la storia), ilall’Istruzione Rossanofinisce nuovamente nell’occhio del ciclone per il ruolo che sua, Graziangela Berloco, avrebbe ricoperto all’interno del ministero, favorendo la nomina di alcuni docenti nello staff del marito, vicini all’associazione che la donna presiedeva fino a poco tempo fa. C’è un primo fatto: così come ricostruito anche da La Repubblica, infatti, la donna, avvocato dei docenti precari italiani, i quali da sempre sono in conflitto con il ministero dell’Istruzione, avrebbe affiancato il marito nella sceltasquadra che dovrà occuparsi, secondo le deleghe che sono state assegnate adal ministro ...

peppeprovenzano : Solidarietà a @AzzolinaLucia. Il suo stalker chiamato dalla @LegaSalvini a collaborare con il Sottosegretario alla… - Franchenna : @enrico_zanetti caro ex sottosegretario come si fa ad avere un fisco equo? Lei conosce bene il marcio in AdE, premi… - NatalinaSeveri : RT @OGiannino: Carissimo ministro Bianchi, per la stima che ho per lei da anni: anche un cieco vede che nelle nomine del suo sottosegretari… - GiovCarosielli : RT @OGiannino: Carissimo ministro Bianchi, per la stima che ho per lei da anni: anche un cieco vede che nelle nomine del suo sottosegretari… - DavMatG : RT @OGiannino: Carissimo ministro Bianchi, per la stima che ho per lei da anni: anche un cieco vede che nelle nomine del suo sottosegretari… -