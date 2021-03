Schwa | sapete che cosa è il simbolo per il linguaggio inclusivo?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Schwa sapete

La Voce di New York

ROME, MAR 24 - Whips on the House committee for culture, education, and sport said Wednesday "all the political forces have signed a resolution on the House committee for culture, education, and sport ...Roma. «Una intercessione del presidente del Cio, Thomas Bach? Non lo so questo, noi ci siamo concentrati sulla strada che noi possiamo percorrere. Le altre cose non le abbiamo valutate. È anche una qu ...