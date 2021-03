Scendono le terapie intensive dopo 41 giorni

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Andrea Cuomo Ieri 16.017 casi e 529 morti, cala l'incidenza (ma senza Sicilia). Variante inglese all'87% Un numero riscalda i cuori, nel bollettino di ieri: per la prima volta41torna a flettere il numero di posti occupato da pazienti Covid. Un calo minimo, da 3.721 a 3.716, favorito anche dall'elevato numero di morti, 529, tra i più alti dell'ultimo periodo, che hanno liberato nel modo più tragico molti posti d'emergenza. Epperò martedì scorso, 23 marzo, i morti erano stati ancora più alti (551) e lesi erano comunque intasate di più (+36). Quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Forse non batteremo il record didella prima ondata (i 4.068 del 3 aprile 2020) e della seconda ondata (i 3.848 del 25 novembre ...

Antonio80155302 : @sarabanda_ Inspiegabile, abbiamo più posti, più terapie collaudate,più esperienza, più guariti, tanti vaccinati..… - giorgiobondioli : Finalmente scendono le terapie intensive, ancora troppi morti... - PicenoTime : Ministero Salute, oltre 500 le vittime. Scendono tasso positività e posti letto occupati nelle terapie intensive… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In FVG su 4.669 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi, il 4,41%. Realizzati anche 2.631 i test rapidi e s… - TgrRaiFVG : In FVG su 4.669 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi, il 4,41%. Realizzati anche 2.631 i test r…

I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto il 6 marzo; i ricoveri nelleintensive calano a 80 ( - 6) mentre quelli in altri repartia 671 ( - 9). In ...I ricoveri nelleintensive calano a 80 mentre quelli in altri repartia 671. ABRUZZO - Sono 153 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. ...Le strutture devono fronteggiare momenti di saturazione: ingorghi anche nei settori non Covid. Nelle terapie intensive ricoveri aumentati del 188% negli ultimi tre mesi ...I nuovi casi dimezzati, ci sono venti vittime. Al Sant’Orsola salgono a tre i pazienti curati con gli anticorpi monoclonali ...