Scarpe Nike con sangue umano: cosa sono e perché se ne parla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si chiamano “Satan Shoes”, le Scarpe di Satana, e sono una versione modificata delle Nike Air Max 97, vendute nel numero di 666 paia (in riferimento al numero del Diavolo) e senza autorizzazione, dal collettivo di artisti MSCHF insieme al rapper americano Lil Nas X. Tra particolarità dell’iniziativa, l’inserimento da parte dei promotori di un inchiostro rosso con l’aggiunta di una goccia di sangue umano nell’intersuola, che solitamente contiene solo aria. Scarpe Nike con sangue umano: l’iniziativa Un’idea che non è piaciuta per nulla alla multinazionale americana di abbigliamento sportivo la quale ha fatto causa alla “crew” per uso non autorizzato del marchio. Il gruppo di artisti e stilisti newyorkesi si diletta da diverso tempo nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si chiamano “Satan Shoes”, ledi Satana, euna versione modificata delleAir Max 97, vendute nel numero di 666 paia (in riferimento al numero del Diavolo) e senza autorizzazione, dal collettivo di artisti MSCHF insieme al rapper americano Lil Nas X. Tra particolarità dell’iniziativa, l’inserimento da parte dei promotori di un inchiostro rosso con l’aggiunta di una goccia dinell’intersuola, che solitamente contiene solo aria.con: l’iniziativa Un’idea che non è piaciuta per nulla alla multinazionale americana di abbigliamento sportivo la quale ha fatto causa alla “crew” per uso non autorizzato del marchio. Il gruppo di artisti e stilisti newyorkesi si diletta da diverso tempo nel ...

Advertising

ANSA_Lifestyle : Prosegue, in #Cina, la chiamata al boicottaggio di abbigliamento e scarpe di società come H&M e Nike, colpevoli di… - JunipersV : .. quella delle scarpe nike col sangue umano fa accapponare la pelle e nessuno fa niente, vabbé la libertà di culto… - Vsoldani : Nike vs Lil Nas X e stilisti di NYC ??Perché si parla di scarpe Nike con il sangue umano nella suola - Il Post - leone52641 : RT @AndFranchini: Usa, #Nike cita in giudizio le 'scarpe sataniche' di Lil Nas X - la Repubblica - AndFranchini : Usa, #Nike cita in giudizio le 'scarpe sataniche' di Lil Nas X - la Repubblica -