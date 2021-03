“Sbarcano anche loro”. Rivoluzione all’Isola dei Famosi, nuovi ingressi ‘di peso’: chi sono le due naufraghe (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Isola dei Famosi diventa sempre più intensa, via via che le puntate si susseguono. Fra un battibecco tra Gilles Rocca e Awed, un racconto un po’ cringe da parte dell’iconica Drusilla Gucci e la magistrale conduzione di Ilary Blasi in studio, questa edizione del reality si è presentata proprio come un ottimo minestrone. A quanto pare, per la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 sono previsti due ingressi nuovi di zecca. Nel frattempo le avventure dei naufraghi già approdati due settimane fa proseguono eccome, e le puntate in onda ogni lunedì e ogni giovedì in prima serata su Canale 5 ci tengono sempre col fiato sospeso. Iva Zanicchi, Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi, poi, non si sono ancora mai risparmiati. (Continua dopo le foto) Il primo nuovo ingresso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Isola deidiventa sempre più intensa, via via che le puntate si susseguono. Fra un battibecco tra Gilles Rocca e Awed, un racconto un po’ cringe da parte dell’iconica Drusilla Gucci e la magistrale conduzione di Ilary Blasi in studio, questa edizione del reality si è presentata proprio come un ottimo minestrone. A quanto pare, per la prossima puntata dell’Isola dei2021previsti duedi zecca. Nel frattempo le avventure dei naufraghi già approdati due settimane fa proseguono eccome, e le puntate in onda ogni lunedì e ogni giovedì in prima serata su Canale 5 ci tengono sempre col fiato sospeso. Iva Zanicchi, Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi, poi, non siancora mai risparmiati. (Continua dopo le foto) Il primo nuovo ingresso ...

