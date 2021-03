**Savoia: una tiara reale va all'asta a Ginevra, gioiello in perle naturali e diamanti** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ginevra, 31 mar. - (Adnkronos) - Una magnifica tiara tramandata per generazioni dalla famiglia reale italiana sarà l'highlight dell'asta "Magnificent Jewels and Noble Jewels" di Sotheby's a Ginevra l'11 maggio. Protagonista della storia di Casa Savoia, tra le più antiche famiglie reali del mondo, il gioiello in perle naturali e diamanti è una delle tiare più importanti apparse sul mercato negli ultimi anni e sarà offerto con una stima di 1-1,5 milioni di dollari (930.000 - 1.395.000 franchi svizzeri). Risalente alla seconda metà del XIX secolo, la tiara ha una provenienza straordinaria, essendo appartenuta a due collezioni reali d'Europa. Probabilmente donato a Maria Vittoria dal Pozzo come regalo di nozze in occasione del suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 mar. - (Adnkronos) - Una magnificatramandata per generazioni dalla famigliaitaliana sarà l'highlight dell'"Magnificent Jewels and Noble Jewels" di Sotheby's al'11 maggio. Protagonista della storia di Casa Savoia, tra le più antiche famiglie reali del mondo, iline diamanti è una delle tiare più importanti apparse sul mercato negli ultimi anni e sarà offerto con una stima di 1-1,5 milioni di dollari (930.000 - 1.395.000 franchi svizzeri). Risalente alla seconda metà del XIX secolo, laha una provenienza straordinaria, essendo appartenuta a due collezioni reali d'Europa. Probabilmente donato a Maria Vittoria dal Pozzo come regalo di nozze in occasione del suo ...

Advertising

TV7Benevento : **Savoia: una tiara reale va all'asta a Ginevra, gioiello in perle naturali e diamanti** (2)... - TV7Benevento : **Savoia: una tiara reale va all'asta a Ginevra, gioiello in perle naturali e diamanti**... - nonfaretardi : Non tutte le corazze sono uguali. Alcune sono capolavori riservati solo a una persona. Nella foto, corazza di cav… - NikNiko_ : RT @vivosurealtime: Caro Javier, nemmeno a questa registrazione mi sono liberata di Martina. Ho una proposta da farti, vieni a una registra… - lm_warzone : RT @MonterossoMara: Sempre avanti! [Motto di Regina Margherita di Savoia] Pizza Margherita... proprio a lei dedicarono la pizza Immersa… -