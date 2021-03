Sara Franceschi | “Qualificazione olimpica inaspettata I Giochi sono una cosa spettacolare”

(Di mercoledì 31 marzo 2021)ha letteralmente fatto saltare il banco ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di nuoto e ha strappato laalle Olimpiadi di Tokyo, in programma nella capitale del Giappone dal 23 luglio all’8 agosto. L’azzurra ha timbrato un eccellente 4:37.06 sui 400 metri, in target col 4’37” che era stato chiesto dalla Federazione Italiana. Si tratta di una prestazione a sorpresa da parte della nuotatrice toscana, che aveva preso parte aidi Rio 2016 e che era reduce da stagioni non brillantissime. La 22enne ha letteralmente sbriciolato il suo precedente personale (4:40.03) e ha così potuto festeggiare nella piscina di Riccione.ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Non me l’aspettavo il pass olimpico, ndr, l’idea era di vincere ...

