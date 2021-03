Sanremo: ecco il bando per tre spiagge libere attrezzate, in ballo un business da quasi due milioni di euro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Entro la fine della settimana il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, si darà il via libera alla presentazione delle offerte . Al momento sui documenti non è indicata la data per il ... Leggi su sanremonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Entro la fine della settimana ilsarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, si darà il via libera alla presentazione delle offerte . Al momento sui documenti non è indicata la data per il ...

Advertising

BuongiornoGour1 : L'articolo 'Sanremo: Ecco il Menu di Pasqua di Paolo e Barbara' è stato pubblicato su Buongiorno Gourmet -… - Ale_ronchetti : RT @Rally_it: Virves (Junior WRC) al Rallye Sanremo. Ecco cosa ci ha detto. - Rally_it : Virves (Junior WRC) al Rallye Sanremo. Ecco cosa ci ha detto. - itsmartina97 : @ilgiomba @annullataa @davidemaggio Il mio interesse per l’Isola è pari a 0, la guardo per vedere come se la cava T… - AllMusicItalia : #Sanremo2021 i singoli della kermesse conquistano certificazioni a tempo record. Ecco un'analisi da Sanremo 2014 a… -