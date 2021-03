Sanità, un anno dopo il Covid è strage di Stato per l’Usb (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Usa l’espressione strage di Stato, il rappresentante della USB Vito Storniello riferendosi ai 400 morti che ancora continuano a registrarsi a causa del Covid, un anno dopo l’esplosione della pandemia. L’unione sindacale di base, così come è avvenuto già davanti ad altri presidi sanitari della regione Campania, ha manifeStato con un presidio questa mattina davanti alla sede dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno contestando una serie di carenze nelle strutture sanitarie, ma soprattutto chiedendo alla regione Campania una inversione di rotta con un piano di assunzioni straordinario di personale medico e infermieristico per far fronte all’emergenza, e porre fine al precariato in tutte le sue forme. Davanti all’ospedale i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Usa l’espressionedi, il rappresentante della USB Vito Storniello riferendosi ai 400 morti che ancora continuano a registrarsi a causa del, unl’esplosione della pandemia. L’unione sindacale di base, così come è avvenuto già davanti ad altri presidi sanitari della regione Campania, ha manifecon un presidio questa mattina davanti alla sede dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno contestando una serie di carenze nelle strutture sanitarie, ma soprattutto chiedendo alla regione Campania una inversione di rotta con un piano di assunzioni straordinario di personale medico e infermieristico per far fronte all’emergenza, e porre fine al precariato in tutte le sue forme. Davanti all’ospedale i ...

Advertising

borghi_claudio : @WalterNova2 @taoninoG Intanto ogni anno erano 100mila che venivano a farsi rimettere in piedi in Lombardia perchè… - anteprima24 : ** #Sanità, un anno dopo il Covid è strage di Stato per l'#Usb ** - giudiiiiiiiii : @blu_mirtillo @marinella2569 @LidiaBianchi1 @Yoda15271485 @Ori254 Io prima del covid non mi sono mai permessa di mu… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: 'Ceneri sul Tevere' Le notizie scorrono talmente veloci che nessuno ci fa più caso Si è Dissolto nei Silenzi assurdi i… - piccologabri : RT @vaniacavi: 500 morti dopo un anno abbiamo una sanità da terzo mondo #omnibusla7 un personale medico totalmente incapace -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità anno Oxfam Openpolis: Italia faccia di più in aiuti allo sviluppo ... calate da 135.858 persone a dicembre 2018, a 91.424 un anno dopo, con una diminuzione di oltre 44. l'acceleratore promosso dall'Organizzazione mondiale della sanità per aiutare i paesi più fragili a ...

Mais, tensioni sui prezzi e superfici in aumento Solo il mais da un anno all'altro (gennaio 2020 - 2021) è cresciuto del 42,3%. L'annata maidicola ... stabilità produttiva negli anni, sanità fisiologica della pianta e la possibilità di inserirsi ...

Decreto Sostegni. Assofarm: “Una vittoria e un riconoscimento per le Farmacie Comunali” Quotidiano Sanità ... calate da 135.858 persone a dicembre 2018, a 91.424 undopo, con una diminuzione di oltre 44. l'acceleratore promosso dall'Organizzazione mondiale dellaper aiutare i paesi più fragili a ...Solo il mais da unall'altro (gennaio 2020 - 2021) è cresciuto del 42,3%. L'annata maidicola ... stabilità produttiva negli anni,fisiologica della pianta e la possibilità di inserirsi ...