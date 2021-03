San Pio | supporto all’Asl per vaccinazioni pazienti fragili

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Anche presso l’Ospedale San Pio si è aperta una nuova postazione per la inoculazione del vaccino anti Covid per le categorie. Da stamani presso il Polo Didattico del nosocomio sannita, le persone convocate potranno essere vaccinate. Sono duecento le persone che ogni settimana avranno la inoculazione ha dichiarato il direttore dell’Ospedale San Pio, Mario Ferrante. L’area attrezzata è stata presentata stamani dal manager dell’Ospedale che ha assicurato tutto l’impegno della struttura che dirige in un momento cosi delicato. D’altra parte, ha detto il dirigente, “stiamo assistendo ad una preoccupante recrudescenza di questa pandemia a causa soprattutto dell’insorgere già da qualche mese di varianti che risultano più pericolose del virus originale“. Sull’ hub vaccinale all’Ospedale San Pio, Ferrante ha spiegato: “Stiamo ...