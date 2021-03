San Marino, Pedini Amati “Turismo riprenderà, ci faremo trovare pronti” (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Turismo di San Marino “sta soffrendo un pò come in tutti i paesi del mondo, però mi auguro che la situazione possa cambiare in breve tempo, questo significa farci trovare pronti con una sorta di immunità di gregge, che mi auguro avvenga prima dell’estate”. Lo ha detto Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo, Cooperazione, Poste ed Expodella Repubblica di San Marino, intervistato dall’Agenzia Italpress.“La Pasqua purtroppo anche quest’anno non abbiamo potuto viverla, però spero e conto che questo picco tenda a scendere nei prossimi mesi, anche con la vaccinazione – ha sottolineato Pedini Amati -. Ci sono diverse cose che stiamo mettendo in campo, abbiamo condotto fino ad ora una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ildi San“sta soffrendo un pò come in tutti i paesi del mondo, però mi auguro che la situazione possa cambiare in breve tempo, questo significa farcicon una sorta di immunità di gregge, che mi auguro avvenga prima dell’estate”. Lo ha detto Federico, segretario di Stato per il, Cooperazione, Poste ed Expodella Repubblica di San, intervistato dall’Agenzia Italpress.“La Pasqua purtroppo anche quest’anno non abbiamo potuto viverla, però spero e conto che questo picco tenda a scendere nei prossimi mesi, anche con la vaccinazione – ha sottolineato-. Ci sono diverse cose che stiamo mettendo in campo, abbiamo condotto fino ad ora una ...

