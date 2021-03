San Beniamino | il Santo che accettò il martirio per non rinnegare Dio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo il martirologio romano il 31 marzo si festeggia San. Costui visse in Persia intorno al 400 dove, già diacono nell’antica città di Ergol subì le persecuzioni contro i cristiani volute dal Re persiano Isdeberge, adoratore del fuoco e del sole. Come forma di ribellione alle persecuzioni, un gruppo di cristiani diede alla fiamme uno dei templi persiani dedicati alla divinità del fuoco. Questo scatenò la cieca ira del Re persiano che diede mandato di imprigionare i rivoltosi. Tra questi c’era ancheche nel tempo, aveva con coraggio portato avanti una instancabile attività di conversione, dando sostegno e aiuto a tutti i bisognosi e conforto morale e spirituale a tutta la comunità cristiana.fu tenuto prigioniero per due anni finché un giorno l’ambasciatore dell’Imperatore romano Teodosio trattò con ...

Advertising

rossanafrancio1 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Beniamino - ilariomaiolo : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Beniamino - CPettiti : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Beniamino - GiovanniCalcara : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Beniamino - fordeborah5 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Beniamino -

Ultime Notizie dalla rete : San Beniamino

L'Eco - il giornale di Savona e Provincia

... oggi nella nuova caserma della Polizia aVito di Cadore. Nel cast, conferme come Gianmarco ... prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e...Oggi, 31 marzo, la chiesa cattolica celebra: vita, martirologio e storia del Santo del 31 marzoè uno dei tanti martiri che in Persia così come in altre località dell'Oriente e dell'Occidente vengono ...Secondo il martirologio romano il 31 marzo si festeggia San Beniamino, diacono. Subì il martirio per non aver rinnegato la sua fede in Dio ...A salutare la città dove ha fondato Al Mercato (insieme a Beniamino Nespor, scomparso nel 2016), un indirizzo ... Da mangiare rigorosamente con le mani. Per ora, San Francisco può attendere.