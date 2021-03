«Salviamo la Sala Venezia» | l’appello di Arisa | Maurizio Cattelan e dei pensionati del liscio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, Porta Venezia, a due passi dai giardini Montanelli. C’è un luogo che sfugge da ogni definizione. Balera, ritrovo di pensionati per il liscio, «bisca» per sfidare Maurizio Cattelan a Burraco, o per una cena a base di lasagne e gnocco fritto.Sala Venezia, Circolo Combattenti e Reduci, uno dei luoghi storici ricreativi più amati di Milano prima che la pandemia ci mettesse in stand-by forzato. Ma che ora rischia di scomparire per diventare un Archivio della Questura.

Advertising

giovanniciacci : RT @paolagalloni: Io non posso credere che vogliano sfrattare la balera. Per favore, aiutateci a provare a salvarla. @carmelitadurso @giova… - fake_straggot : Demanio dello Stato: SALVIAMO Sala Venezia - Firma la petizione! - TIZIANAMAZZOLA : Demanio dello Stato: SALVIAMO Sala Venezia - Firma la petizione! - silviabombino : Demanio dello Stato: SALVIAMO Sala Venezia - Firma la petizione! - lfaccioli75 : Demanio dello Stato: SALVIAMO Sala Venezia - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Salviamo Sala

Corriere Milano

A mezz'ora dal lancio ha già raccolto 600 firme e l'onda di solidarietà non si ferma . La petizione per salvare laVenezia sotto sfratto registra un boom di affezionati, subito. "E per forza, è un luogo storico, non può andare perso", dicono gli affezionati che si stanno battendo in prima linea. Maurizio ...Da due anni a questa parte, il Comune parla col comitatoBenedetto Marcello di uno dei quartieri liberty più famosi e belli di Milano. La tanta ... persino il nostro Sindaco Beppeaveva ...Più di mille persone hanno firmato l'appello online 'Salviamo la sala Venezia - Circolo Combattenti e Reduci' lanciato da Antonio Di Furia, Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, ...L'iconica sala da ballo di Porta Venezia ha ricevuto lo sfratto. Una petizione online chiede aiuto per salvarla ...