Salsicciotto di Zucchine con carne macinata | cena dietetica ma gustosa con sole 200 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 marzo 2021)consemplice econ240 calorie a porzione! Siamo andati al supermercato e abbiamo trovato lein offerta? Presi dal raptus del risparmio ne abbiamo fatto scorta e ora non sappimi più che farcene? Dove sta il problema? Siamo qui apposta per risolverlo. Oggi prepariamo ben due ricette con le, sono golosissime, dopo averle provate ci pentiremo di non aver svuotato completamente il reparto ortofrutta! Ingredienti per lecon(circa 6 porzioni): 3medie 350 grammi diorigano q.b. Sale e pepe q.b. parmigiano 20 grammi 2 cucchiai fiocchi di avena 1 ...