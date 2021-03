Salerno, due arresti all’università: iscrizioni false ed esami mai sostenuti in cambio di regali. Compresi dei fumetti da collezione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Iscrivevano a Medicina studenti che non avevano diritto perché non avevano passato i test d’ingresso. Li inserivano in fasce di reddito di favore, senza tenere conto delle loro condizioni economiche. E registravano anche degli esami mai sostenuti. In cambio si accontentavano di regali di varia natura, Compresi dei fumetti da collezione. Sono finiti così ai domiciliari due dipendenti dell’università di Salerno, accusati dalla Procura dopo le indagini della Guardia di Finanza di aver falsificato almeno 34 carriere universitarie, molte delle quali concluse con la laurea. In tutto gli indagati sono 42 tra studenti e familiari. Ad aver effettuato l’iscrizione – secondo quanto emerso dalle indagini – sarebbe stato Carmine Leo, 56 anni, colui che secondo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Iscrivevano a Medicina studenti che non avevano diritto perché non avevano passato i test d’ingresso. Li inserivano in fasce di reddito di favore, senza tenere conto delle loro condizioni economiche. E registravano anche deglimai. Insi accontentavano didi varia natura,deida. Sono finiti così ai domiciliari due dipendenti dell’università di, accusati dalla Procura dopo le indagini della Guardia di Finanza di aver falsificato almeno 34 carriere universitarie, molte delle quali concluse con la laurea. In tutto gli indagati sono 42 tra studenti e familiari. Ad aver effettuato l’iscrizione – secondo quanto emerso dalle indagini – sarebbe stato Carmine Leo, 56 anni, colui che secondo la ...

