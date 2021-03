Sale giochi e centri scommesse chiusi fino al 30 aprile, slitta la riapertura (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la riapertura. A pagarne le spese tra gli altri, anche le Sale giochi ed i centri scommesse, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo, slitta nuovamente la riapertura per queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di aprile, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarranno chiusi ancora fino al 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la. A pagarne le spese tra gli altri, anche leed i, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo,nuovamente laper queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarrannoancoraal 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace.

EBamusement : RT @DIOGENECINICO: @CasalgrandeCom (RE). L'Ufficio commercio notifica alle sale giochi i limiti orari adottati dal comune, come se le atti… - DIOGENECINICO : @CasalgrandeCom (RE). L'Ufficio commercio notifica alle sale giochi i limiti orari adottati dal comune, come se le… - GiochidelTitano : Apertura 9 Aprile 2021 La Giochi del Titano S.p.A posticiperà la propria riapertura a Venerdì 9 Aprile 2021. Nelle… - PressGiochi : La chiusura delle sale giochi favorisce il gioco illegale: il servizio de Le Iene: - AleDiogua : Nuova puntata di Non Serve a Niente. Si parla dell'epoca delle sale giochi e della Metal Gear Saga. Una Maxi Punt… -