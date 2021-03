Sacchi sulla Serie A: «Atalanta e Milan sono le squadre che giocano meglio» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sacchi parla e si racconta a Gazzetta dello sport, nella sua vita personale e professionale tanti incontri e tanti ricordi bellissimi Arrigo Sacchi parla e si racconta a Gazzetta dello sport, nella sua vita personale e professionale tanti incontri e tanti ricordi bellissimi. Le sue parole. GLI AUGURI DA VAN BASTEN – «A Natale me li ha fatti. Ricordo Rijkaard seduto sugli scalini del Bernabeu che portavano al campo. Era immerso nel fumo della sua sigaretta, preoccupatissimo pochi minuti prima del Clasico. Lui allenatore del Barcellona, io direttore tecnico del Real Madrid. Lo calmai: “Tranquillo Frank, vincete facile, non siamo competitivi”. Florentino Perez ascoltò e mi chiese: “Ma lei sta con noi o contro?” Il Barca vinse 3-0». SUL CALCIO DI OGGI – «Il Bayern gioca bene, anche il Manchester City da quando ha ripreso a pressare. Guardiola mi chiamò a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)parla e si racconta a Gazzetta dello sport, nella sua vita personale e professionale tanti incontri e tanti ricordi bellissimi Arrigoparla e si racconta a Gazzetta dello sport, nella sua vita personale e professionale tanti incontri e tanti ricordi bellissimi. Le sue parole. GLI AUGURI DA VAN BASTEN – «A Natale me li ha fatti. Ricordo Rijkaard seduto sugli scalini del Bernabeu che portavano al campo. Era immerso nel fumo della sua sigaretta, preoccupatissimo pochi minuti prima del Clasico. Lui allenatore del Barcellona, io direttore tecnico del Real Madrid. Lo calmai: “Tranquillo Frank, vincete facile, non siamo competitivi”. Florentino Perez ascoltò e mi chiese: “Ma lei sta con noi o contro?” Il Barca vinse 3-0». SUL CALCIO DI OGGI – «Il Bayern gioca bene, anche il Manchester City da quando ha ripreso a pressare. Guardiola mi chiamò a ...

