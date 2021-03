Sacchi: “In Italia Atalanta e Milan giocano meglio. Berlusconi mi voleva portare a Monza” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arrigo Sacchi domani compie 75 anni e per l’occasione si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport raccontando alcuni aneddoti e parlando delle squadre che fanno un bel calcio, come faceva il suo Milan: “Il Bayern gioca bene, anche il Manchester City da quando ha ripreso a pressare. Guardiola mi chiamò a novembre, nel momento più critico. Glielo dissi: “Non pressi più”. Pep migliora i campionati in cui gioca, perché trasmette conoscenze e coraggio. Come faceva il mio Milan. Infatti in quegli anni vincevano in Europa anche le altre Italiane. Negli ultimi 10 anni non ha vinto nessuno. Atalanta e Milan sono le squadre che giocano meglio. Ammiravo già Pioli, ma non aveva mai trasmesso un’identità così forte a una sua squadra. Lo Spezia, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arrigodomani compie 75 anni e per l’occasione si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport raccontando alcuni aneddoti e parlando delle squadre che fanno un bel calcio, come faceva il suo: “Il Bayern gioca bene, anche il Manchester City da quando ha ripreso a pressare. Guardiola mi chiamò a novembre, nel momento più critico. Glielo dissi: “Non pressi più”. Pep migliora i campionati in cui gioca, perché trasmette conoscenze e coraggio. Come faceva il mio. Infatti in quegli anni vincevano in Europa anche le altrene. Negli ultimi 10 anni non ha vinto nessuno.sono le squadre che. Ammiravo già Pioli, ma non aveva mai trasmesso un’identità così forte a una sua squadra. Lo Spezia, ...

