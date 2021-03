Sacchi: “Allegri e Capello mettono al centro il giocatore, ma se l’allenatore conta poco perché guadagna tanto?” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha ricordato anche il suo passato da giocatore e ripercorso le carie tappe della sua carriera: “Gli amici mi chiamavano Angelillo, mi piaceva. Gli ho visto fare un gol assurdo a Bologna, dalla linea di fondo. Ho cominciato in attacco, poi una poco gloriosa ritirata: ala destra, mediano, terzino… Quando Pivatelli, pochi mesi dopo aver vinto la Coppa Campioni col Milan a Wembley, mi mise in panchina, ho smesso. Al Baracca Lugo, da numero 4, marcai Capello, 10 della Spal. Nel primo tempo mi fece due tunnel a chiamata. Annunciava: ”tunnel!” e me la faceva passare tra le gambe. Nell’intervallo giurai: se lo rifà, picchio…” Sulle sue presenze in Tv: “Con 27 anni di stress mi sono pagato la serenità assoluta oggi. Allegri e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Arrigoha ricordato anche il suo passato dae ripercorso le carie tappe della sua carriera: “Gli amici mi chiamavano Angelillo, mi piaceva. Gli ho visto fare un gol assurdo a Bologna, dalla linea di fondo. Ho cominciato in attacco, poi unagloriosa ritirata: ala destra, mediano, terzino… Quando Pivatelli, pochi mesi dopo aver vinto la Coppa Campioni col Milan a Wembley, mi mise in panchina, ho smesso. Al Baracca Lugo, da numero 4, marcai, 10 della Spal. Nel primo tempo mi fece due tunnel a chiamata. Annunciava: ”tunnel!” e me la faceva passare tra le gambe. Nell’intervallo giurai: se lo rifà, picchio…” Sulle sue presenze in Tv: “Con 27 anni di stress mi sono pagato la serenità assoluta oggi.e ...

Advertising

zazoomblog : Sacchi: «Se hanno ragione Allegri e Capello perché certi allenatori guadagnano tanto?» - #Sacchi: #hanno #ragione… - napolista : Sacchi: «Se hanno ragione Allegri e Capello, perché certi allenatori guadagnano tanto?» Alla Gazzetta: «Dicono che… - TizianoMulier10 : @Valerio67313912 @IannielloBruno @n9ve2 @BuonAndrew @4n1mo51t1som1n4 In Italia é più o meno come dici tu ma neanche… - sircertaldismo : 5) Allegri vs Sacchi Un Sacchi su di giri se la prende con Allegri che perde la halma - Militos_Way : @michele_rana95 @tancredipalmeri Da come l'ho capita io anche Allegri voleva essere un Sacchi o un Sarri (con cui n… -