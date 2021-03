Russia, sviluppato il primo vaccino per animali contro Covid-19: si chiama Carnivak-Cov (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Carnivak-Cov, un vaccino inattivato con sorbato contro l’infezione da coronavirus (Covid-19) per gli animali carnivori, sviluppato dal Centro federale per la salute animale di Rosselkhoznadzor, è stato registrato in Russia. Finora, è il primo e unico prodotto al mondo per prevenire il Covid-19 negli animali”. Konstantin Savenkov, vicepresidente del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor), ha annunciato così la messa a punto in Russia del primo vaccino animale al mondo contro il Covid-19, sviluppato dagli scienziati dell’organismo di controllo. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “-Cov, uninattivato con sorbatol’infezione da coronavirus (-19) per glicarnivori,dal Centro federale per la salute animale di Rosselkhoznadzor, è stato registrato in. Finora, è ile unico prodotto al mondo per prevenire il-19 negli”. Konstantin Savenkov, vicepresidente del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor), ha annunciato così la messa a punto indelanimale al mondoil-19,dagli scienziati dell’organismo dillo. L'articolo ...

