Russia, registrato il primo vaccino Covid per animali al mondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il primo vaccino animale al mondo contro il Covid - 19 , sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor) , stato registrato in ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilanimale alcontro il- 19 , sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor) , statoin ...

Russia, registrato primo vaccino Covid per animali ... sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor), è stato registrato in Russia. Lo ha detto il vice capo dell'organismo di ...

Russia, registrato primo vaccino Covid per animali Il primo vaccino animale al mondo contro il COVID-19, sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor), è stato registrato in Russia ...

