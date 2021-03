Russia, registrato il primo vaccino Covid per animali al mondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il primo vaccino animale al mondo contro il Covid-19 , sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor) , è stato registrato in Russia.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilanimale alcontro il-19 , sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor) , è statoin....

Advertising

Agenpress : Russia. Registrato il primo vaccino anti-coronavirus per animali al mondo - UnioneSarda : #Covid_19, registrato in #Russia il primo #vaccino per animali - TeoloMassimo : RT @ilmessaggeroit: Vaccino, in Russia registrato il primo al mondo per prevenire il Covid negli animali - CdT_Online : Il preparato è stato sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanita… - giornaleradiofm : Russia, registrato primo vaccino Covid per animali: (ANSA) - MOSCA, 31 MAR - Il primo vaccino animale al mondo cont… -